Üniversite öğrencisi katledilmişti! Hadise Pınar Gültekin kararına ateş püskürdü

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından ‘canice öldürmediği’ gerekçesiyle bozuldu.

“SUSMAK EN BÜYÜK TEHLİKE”

Ünlü şarkıcı Hadise, "Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı" diyerek karara tepki gösterdi.

Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü.

Yargıtay’ın kararına tepkiler sürerken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Kararı eleştiren ünlü isimlerden biri de Hadise oldu.

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Bir kadının daha adalet arayışında yine yalnız bırakıldığının altını çizen Hadise’nin paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Pınar Gültekin davasında verilen karar, akıl ve vicdan dışı. Bir kadın yine adalet arayışında yalnız bırakıldı. Her gün yeni bir acı, yeni bir öfke… Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı."