Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, 21 yaşındaki Doğan Karadoğan odasının tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, akşam saat 21.00 civarında meydana geldi. Okuldan yurda dönen bir öğrenci, oda arkadaşı Doğan Karadoğan’ın uzun süre tuvalette olduğunu fark etti.

Karadoğan’dan ses alamayan öğrenci, durumu yurt görevlilerine bildirdi. Görevli memur, Karadoğan ile iletişim kuramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin tuvalet kapısını kırarak açmasının ardından, sağlık ekipleri Karadoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Karadoğan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yurda gelerek bilgi aldı. Yaşananları karşı binadaki kız yurdundan ve sokaktan öğrenciler de izlemeye çalıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğan Karadoğan’ın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı 1. sınıf öğrencisi olduğu ve epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kesin ölüm sebebi, otopsi sonucunda belli olacak.

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