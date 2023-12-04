Üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Yurda dönüyordu

Aksaray’da kaldığı yurda gitmek için yolda caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmının adeta hurdaya döndüğü kazada kız öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi.

KAYNAK: İHA
Üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Yurda dönüyordu

Kaza Aratol İstiklal Mahallesi 50. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte kaldıkları yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal (20), yurda yakın yolda caddenin karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratle seyrettiği iddia edilen Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil öğrenciye çarptı.

aw090620-05.jpg

Aşırı hız ile birlikte çarpmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen Mine Nur Uysal ağır yaralandı. Kazaya şahit olan arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından kaza mahallinde geniş çaplı inceleme yapıldı.

aw090620-06.jpg

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazada genç öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Burdurlu olduğu öğrenilen öğrencinin cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Milyonların beklediği haber Ekonomi
Enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Milyonların beklediği haber
Silahlı kavga anı kameralara yansıdı Yaşam
Silahlı kavga anı kameralara yansıdı
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı Yaşam
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı
Makas atan araç refüje çarparak durdu Yaşam
Makas atan araç refüje çarparak durdu
İki gençten acı haber geldi. Kayıp olarak aranıyorlardı Yaşam
İki gençten acı haber geldi. Kayıp olarak aranıyorlardı
Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar