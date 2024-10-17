Üniversite öğrencisini 2 kızı taciz eden şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisini 2 kızı taciz eden şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi 2 kızı aracıyla takip ederek taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına aldı.

Olay, saat 14.30 sularında Beypazarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G. kafeden çıkarak okula doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, araçla yanlarına kadar gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen şahsı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sürücünün, kendisini kamera kaydına alan öğrencilere, "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" dediği kayda yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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