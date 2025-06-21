Üniversite yolunda ilk adım

65 dakika süren sınavda adaylar, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri sorularına yanıt verdi. Veliler, çocuklarının üniversite hayali için dışarıda destek olurken, sınav merkezlerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Sakarya'da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, sınavın birinci oturumuna katılarak ter döktü.

Çocuklarını sınava getiren ebeveynler ise okul çevresinde bekleyerek heyecana ortak oldu. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verildi.