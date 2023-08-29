Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu. YÖK açıkladı

Üniversiteler ne zaman başlayacak, eğitim ve öğretim hangi tarihlerde başlayacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.

YKS tercih sonuçları neticesinde tercihleri arasında herhangi bir Yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar elektronik kayıtları 28-30 Ağustos, Kesin kayıt işlemlerini ise 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak.

MEB'e bağlı okullarda eğitim öğretim bu yıl 12 Eylül'de başlayacak. Peki YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER 2023-2024 NE ZAMAN AÇILACAK?



Her üniversitenin eğitim öğretim için başlangıç tarihi farklılıklar gösterebiliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin açılış tarihlerini 2 Ekim olarak belirledi. YÖK yetkilileri, 2 Ekim’den önce açılacağını duyuran üniversitelerin rektörlerini telefonla arayarak tarihlerin değiştirilmesini istedi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI

Üniversitelerde kayıt işlemleri 28 Ağustos 1 Eylül, elektronik kayıt işlemleri ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.