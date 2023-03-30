Üniversiteli işsiz çığ gibi. Hepsi İŞKUR kapısında. Uçan Türkiye nerede

İŞKUR’un 2022 yılına yönelik verileri de işsizliğin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İş bulmak ümidiyle İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına başvuranların yüzde 25’inin üniversite mezunu olduğu öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP iktidarında Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan genç işsizlik, hemen her yıl Türkiye’nin en yakıcı sorunları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteyen herkese iş var" dese de giderek derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle işsizlik, artık kronik hale geldi. İŞKUR’un 2022 yılına yönelik verileri de işsizliğin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 yılında iş bulmak ümidiyle İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına başvuranların yüzde 25’inin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans mezunu olduğu bildirildi.

2022 yılında İŞKUR bünyesinde 514 mesleki eğitim kursu düzenlendi. Kurslara, yüzde 54’ü kadın olmak üzere toplam 10 bin 763 yurttaş katıldı. 2022 yılında kursiyerler en fazla, “İstihdam garantili” olduğu belirtilen kurslardan yararlandı. Mesleki eğitim kurslarından yararlananların için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarını tercih edenlerin oranı yüzde 97 oldu.

2022 yılında en çok mesleki eğitim kursiyeri olan meslekler de İŞKUR’un raporunda paylaşıldı. Toplam 3 bin 571 kursiyer ile “Dokuma Konfeksiyon Makineci” mesleği kursiyer sayısı itibarıyla ilk sırada yer alırken “Kadım Giyim Modelist Yardımcısı” mesleği bin 249 kursiyer ile ikinci, “Montaj İşçisi” mesleğinin ise 453 kursiyer ile üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

ÜNİVERSİTELİLER MESLEK KURSLARINDA

Mesleki eğitim kurslarından yararlanan kursiyerlerin öğrenim durumlarına göre dağılımı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok” sözlerini anımsattı. Buna göre, 2022 yılında iş bulmak amacıyla mesleki eğitim kurslarına toplam 2 bin 692 ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu başvurdu. Toplam kursiyer sayısının yüzde 25’ini oluşturan üniversite mezunları ile diğer kursiyerlerin mezuniyet durumlarına göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

Okuryazar olmayan: 12

Okuryazar: 907

İlköğretim: 4 bin 242

Ortaöğretim: 2 bin 910

Ön lisans: 959

Lisans: Bin 684

Yüksek lisans: 49