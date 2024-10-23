Üniversitelilere 5 bin TL destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Kaynak: İHA
Üniversitelilere 5 bin TL destek ödemesi hesaplara yatırıldı

İlk defa kayıt yapan üniversitelilere verilen 5 bin TL'lik destek hesaplara yatırıldı.

Üniversitelilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Gebze Belediye devlet üniversitesinin lisans bölümlerine ilk defa kayıt olan öğrencilere verilecek 5 bin liralık nakdi destek yardımını hesaplara yatırdı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz destek ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gebze Belediyesi olarak eğitime destek amacımız doğrultusunda geçtiğimiz yıl ve bu yıl YKS sınav bedellerini de yatırmıştık. Eğitime destek programı kapsamında seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz şekilde devlet üniversitelerinden birine ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze'de ikamet eden gençlerimize 5 bin TL eğitim yardımı kararı da almıştık. Başvuru süresi sonunda şartları yerine getiren sevgili evlatlarımızdan bin 118'ine 5 bin TL'lik eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdık. Güle güle harcamaları dileğiyle tüm öğrenci kardeşlerime üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim" dedi.

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