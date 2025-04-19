Üniversitelilerin Gözü İŞKUR Gençlik Programı ödemelerinde

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hem iş tecrübesi kazanma hem de ek gelir elde etme imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrenciler, maaşlarının ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEME TARİHLERİ TAKİPTE

İlk iş başılarını yapan öğrenciler, çalıştıkları her gün için belirlenen 1083 TL ödemeyi alacaklar. Ancak İŞKUR tarafından henüz resmi bir ödeme takvimi duyurulmadı.

ÖDEMELER NİSAN SONUNA KADAR HESAPLARDA OLABİLİR

Öğrencilerin maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, üniversitelerdeki ilgili birimlerin gerekli evrakları İŞKUR'a iletme süreçlerine göre farklılık gösterebiliyor. Ancak genel beklenti, ödemelerin Nisan ayı sonuna kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılması yönünde.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere haftada en fazla 3 gün çalışma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda;

Haftada 1 gün, ayda 4 gün çalışan bir öğrenci aylık 4 bin 332 TL

Haftada 2 gün, ayda 8 gün çalışan bir öğrenci aylık 8 bin 664 TL kazanabiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİ?

Programa başvuru yapabilmek için öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyordu:

T.C. vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde ve program başlangıcına kadar yüklenici veya bağlı kuruluşlarında çalışmıyor olmak

Başvuru tarihinden önceki son bir ayda sigortalı olarak bildirilmemiş olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında sigortalı olmamak

Hane gelir şartını sağlamak

İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak

Yüklenici üniversitenin örgün eğitim öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olmamak.