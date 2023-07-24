Üniversiteyi bitiren 70 mahkuma af çıktı

Cezayir’de üniversiteden mezun olan 70 tutuklu, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından imzalanan af kararnamesi ile tahliye edildi.

KAYNAK: AA
Üniversiteyi bitiren 70 mahkuma af çıktı

Cezayir’de üniversiteden mezun olan 70 tutuklu, örf ve adet hukuku kapsamındaki hükümlerden yararlanarak serbest bırakıldı.

ÖRF VE ADET HUKUKUNDAN YARARLANDILAR

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in 61. Bağımsızlık ve Gençlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından imzalanan af kararnamesi çerçevesinde lisans derecesini elde eden 70 tutuklunun örf ve adet hukuku kapsamındaki hükümlerden yararlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, yine aynı şekilde lisans derecesini kazanan 35 tutuklunun da kalan cezanın kısmi indiriminden yararlandığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI AFFINDAN 145 BİN 739 MAHKUM YARARLANDI

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 4 Temmuz’da 61. Bağımsızlık ve Gençlik Günü münasebetiyle imzaladığı kararnameyle 8 bin 537 tutuklu için af kararı vermişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu af kararından terör, cinayet, firar, casusluk, devlet otoritesine, vatanın bütünlüğüne karşı komplo, resmi belgelerde sahtecilik, intihal suçları, maluliyete yol açacak şekilde dövme ve kasten yaralama gibi suçlardan hüküm giyenlerin yararlanamadıkları vurgulanmıştı.

Böylece, son üç yılda, Cumhurbaşkanlığı affından yararlananların toplam sayısı 145 bin 739’a ulaşmış oldu.

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