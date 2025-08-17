Ünla astroloğun Fenerbahçe pişmanlığı: İlk maçtan şampiyonluk iddiasını geri çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünla astroloğun Fenerbahçe pişmanlığı: İlk maçtan şampiyonluk iddiasını geri çekti

Fenerbahçe'nin ligin ilk maçında Göztepe ile beraber kalması sosyal medyayı karıştırdı. Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı tahmininde bulunan astrolog Can Aydoğmuş, maçtan sonra tahminini geri çektiğini söyledi.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçını dün akşam İzmir'de oynayan Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin performansı ve son dakikada kaçan penaltı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

whatsapp-image-2025-08-17-at-15-51-59.jpeg

Süper Lig'le ilgili tahminleriyle bilinen Astrolog Can Aydoğmuş da Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımda bulundu.

2021 yılında verdiği bir röportajda Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağını söyleyen Aydoğmuş, tahminini geri çektiğini duyurdu.

'BÜTÜN SENE SİZİNLE UĞRAŞAMAM'

“Fenerbahçeliler, ben sizinle bütün sene uğraşamam" diyen Aydoğmuş şunları yazdı:

"Bir de beni tehdit ediyorsunuz. Öngörümü geri çekiyorum. Fenerbahçe şampiyon olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bütün tweetleri de sileceğim. Böyle bir şey ile uğraşamam.”

GALATASARAY'I BİLMİŞTİ

15 Aralık 2024’te, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 2025’te şampiyon olamayacağını söyleyen Aydoğmuş, “Galatasaray kazanacak. Harita temiz, görünen kötü dönemde olmayan sadece onlar var. Şubat’ın sonundan sonra Mart ayına girdiğimizde durum belli olabilir” demişti.

Son Haberler
Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor
Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor
Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak
Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu