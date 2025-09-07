Ünlü aktivist havalimanı gözaltına alındı

Rus aktivist ve sivil toplum gönüllüsü Yulia Emelyanova, Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nda başka bir ülkeye transit uçuş yaparken gözaltına alındı. Emelyanova, pasaport kontrolü sırasında durduruldu. Kazak yetkililer, aktivistin Rusya tarafından hırsızlık suçlamasıyla aranmakta olduğunu belirtti.

Kazakistan Uluslararası İnsan Hakları Bürosu avukatı Artur Alhastov, BBC’ye verdiği demeçte, “Yulia, başka bir havalimanına geçiş için şehir içine çıkmak isterken pasaport kontrolünden geçiyordu. Bu ciddi bir hataydı” dedi.

SİYASİ AKTİVİZM VE SUÇLAMA İDDİASI

Emelyanova, 2021 yılında St. Petersburg’da bir taksiden telefon çalmakla suçlanıyor. Ancak insan hakları savunucuları, suçlamanın, Emelyanova’nın siyasi ve sivil toplum faaliyetleri nedeniyle uydurulduğunu öne sürüyor. Aktivist, Ukrayna savaşından önce Navalny’nin St. Petersburg’daki ofislerinde gönüllü olarak çalışmış, savaş karşıtı projelerde yer almıştı.

Margrita Kuchusheva, Emelyanova’nın aktif bir şekilde savaş karşıtı faaliyet yürüttüğünü ve farklı organizasyonlarda çalıştığını vurguladı. “Ona yöneltilen suçlamaların politik gerekçelerle uydurulmuş olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

İADE İHTİMALİ HUKUKİ SÜREÇ

Emelyanova, şu anda Almatı’da tutuklu bulunuyor ve 40 günlük gözaltı süresi boyunca Rusya, Kazakistan’dan iade talebinde bulunabilir. Avukat Alhastov, “Hırsızlık suçu politik bir suç değildir ancak uluslararası iade anlaşmaları kapsamına girer. Savunma, onun siyasi gerekçelerle hedef alındığını kanıtlayarak iadenin önüne geçmeye çalışacak” diye konuştu.

Savunma, Kazakistan’dan siyasi mülteci statüsü talep etmeyi planlıyor. Henüz hiç bir Rus vatandaşına bu statü verilmemiş olsa da, bu durum aktivistin iade edilmesini önleyebilir. Alhastov, “Kazakistan, siyasi aktivistler için güvenli bir ülke değil. Aralarında Ermenistan, Belarus ve Kırgızistan’ın da bulunduğu bazı ülkelerden transit uçuşlar risk oluşturuyor” uyarısında bulundu.

GEÇMİŞTEKİ GÖZALTILAR

Daha önce Kazakistan, siyasi gerekçelerle Rusya’ya sığınan bazı aktivistleri iade etmişti. Örneğin 2022’de, askerlikten kaçan FSO Majörü Mikhail Zhilin iade edilerek gözaltına alınmıştı. Ancak bazı aktivistler, 12 ay süren iade gözaltısının ardından güvenli bir ülkeye kaçmayı başardı.

Alhastov, Emelyanova’nın da benzer şekilde bir yıl gözaltında tutulabileceğini ancak sonrasında özgürlüğüne kavuşup güvenli bir ülkeye gidebileceğini belirtti.