Ünlü aktörün evini polis bastı

Keanu Reeves'in Kaliforniya'daki evi polis memurları tarafından ziyaret edildi. Polisler aldıkları ihbar üzerine 58 yaşındaki oyuncunun Los Angeles bölgesindeki konutuna gitti. Kimliği belirsiz 27 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili bir ihbara yanıt veren yetkililer, Reeves'in evine baskın yaptı.

Geçen hafta, uzun süredir sevgilisi olan Alexandra Grant'le birlikte bir galaya katılan oyuncu, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve söz konusu konutta ikamet etmediğini söyledi.

ŞAKA MI? YANLIŞLIK MI?

Polis, ihbarda bulunan kişinin arkadaşından bir süredir haber alamadığını söylediğini ifade ederken, kadının doğum tarihinden kullandığı araçla ilgili detaylara kadar pek çok bilgi verdiğini aktardı.