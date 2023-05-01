Ünlü anketçiden flaş 'ikinci tur' iddiası: 7 Haziran - 1 Kasım olayları yaşanabilir

Ünlü anketçi Kulat’tan flaş ikinci tur iddiası geldi. Kulat, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda 7 Haziran - 1 Kasım benzeri olayların yaşanabileceğini belirtti.

Ünlü anketçiden flaş 'ikinci tur' iddiası: 7 Haziran - 1 Kasım olayları yaşanabilir

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 13 gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanının ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde, seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri kamuoyu tarafından merakla takip edilirken, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat son seçim anketlerine göre partilerin oy oranlarını Cumhuriyet TV’den Beste Çelik’e değerlendirdi.

“ERDOĞAN’IN MİTİNGLERİ GEÇMİŞ KADAR KALABALIK DEĞİL”

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingi ile başlayan Kulat şu ifadeleri kullandı:

“Sahada Ak Parti’nin geçmişte yaptığı çalışmalara göre zayıf olduğunu gördük. Gündoğdu Meydanı’nın orta yerine kurulmuş bir konuşma platformu vardı ve o platformun karşı tarafında da çok büyük bir kalabalık yoktu. Ama CHP’ye baktığınızda birkaç katı kalabalık vardı. Ama aslolan tek şehir üzerinden okumak değil. Sayın Erdoğan’ın mitingleri geçmiş kadar kalabalık geçmiyor bu da muhalefetin psikolojik olarak üstünlük göstermesi bakımından önemli.”

“ERDOĞAN’IN ŞU ANKİ VERİLERLE İLK TURDA ALMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

Seçimlerin ilk turda bitme ihtimalini değerlendiren Kulat, “Şu ana kadar elimizdeki veriler bu seçimin ilk turda sayın Kılıçdaroğlu lehine de bitme ihtimali olduğunu gösteriyor, bir şartla, sayın Muharrem İnce ve sayın Sinan Oğan’ın toplamda yüzde 5 ve üstü oy alma durumları olursa seçimin ikinci tura kalma durumu gündeme gelebilir. Ama diğer türlü sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda alma durumu olur. Sayın Erdoğan’ın en azından şu anki veriler açısından seçimi ilk turda alması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ TURA KALIRSA 7 HAZİRAN-1 KASIM OLAYLARI GÜNDEME GELEBİLİR”

Kulat, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda yaşanabileceklere değinerek “Birinci tur ve ikinci tur birbiriyle alakalı değil, ikinci turda başka denklemler ortaya çıkabilir. İkinci tura kalması durumunda oyun yeniden kurulacak, oyunun yeni kuralları ortaya çıkacak. Bundan dolayı ikinci turda devletin imkanlarını dikkate alarak sayın Erdoğan’ın ikinci turda şanslı olabileceğini ifade etmek istiyorum. Sandık güvenliği konusunda kriminal bir suçlamada bulunmak istemiyorum ama deprem bölgesinden kaynaklı, özellikle güneydoğuda sandıkların görevlisi olarak YSP’nin görevini veremeyeceği düşünüldüğünde bir kısım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu arada 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında yaşanan bazı bütün seçimin kaderini değiştiren olaylar gündeme gelebilir” açıklamasında bulundu.

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