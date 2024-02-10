Ünlü Astrolog altında olacakları açıkladı

Ünlü Astrolog Demet Vakıfahmetoğlu, Yeniçağ TV’nin Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi bu yıl nelerin beklediğini anlatan Vakıfoğlu, kova burcunu yeni ayda nelerin beklediğini de anlattı.

“KOVA BURCUNDA YENİ AY BİR TÜR FİŞEKLENDİRME ETKİSİ YARATACAK”

Vakıfoğlu,”Kova burcunda yeni ay, bir tür fişeklendirme etkisi yaratacak. Yani ani beklemediğimiz sıradışı gelişmeler yaşanacak. Bugün ayın boşlukta olduğu saatlerde bireysel olarak yeni bir şeylere başlayacaksak, başlamamaya çalışalım mümkünse. Ancak öğlen 4 ve sonrasında yeni eylemlerimize başlarsak daha rahat daha pozitif şeyler olacaktır. Ayın boşlukta olduğu saatleri takip edip ona göre işlerimizi yapalım” ifadelerini kullandı.

Tüm dünya genelinde hava durumlarında ani değişiklikler gelişeceğini aktaran Vakıfoğlu,“Havacılıkla ilgili olaylar hatta uzayla ilgili olaylar da bu yönde yeni gelişmeler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Uranüs’ün boğa burcunda olduğunu söyleyen Demet Vakıfahmetoğlu, toprak konuları ve toprakta yetişen ürünlerle ilgili ani fiyat artışları yaşanabileceğini ifade etti.

"ALTIN VE GÜMÜŞTE İNİŞLER ÇIKIŞLAR YAŞANABİLİR”

Vakıfoğlu, "Altında ve gümüşte inişler çıkışlar yaşanabilir” ifadelerini kullandı. Kova burcunun Türkiye’nin 8. Yerinde olduğunu ifade eden Vakıfahmetoğlu Türkiye’de ani ekonomik krizler olabileceğini söyledi.

Ülke genelinde önümüzdeki hafta itibariyle hem ekonomik anlamda hem de liderlerin birbirleriyle yapacağı görüşmeler ve konuşmalar tartışmalar hatta önümüzdeki seçim programları belki başlayacağı evre olacağını aktaran Vakıfoğlu, fikir ayrılıkları ve çatışmaların yaşanacağını ifade etti.

“DÜNYADA HALKLAR ARASINDA BAŞKALDIRILAR YÜRÜYÜŞLER YAŞANACAK”

Kova burcunun uyanışı temsil ettiğini söyleyen Vakıfoğlu, “Kova burcu devrimleri yöneten alandır bu nedenle Dünyasal çapta baktığımızda dünya halkları arasında bazı baş kaldırılar yürüyüşler protestolar beklediğimiz bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE CİDDİ BİR AFET OLAYI BEKLEMİYORUM”

Bu sene Türkiye’de ekonomik olarak insanların hakkını müdafaa etme konusunda bir uyanış dönemi olacağını söyleyen Vakıfoğlu, “Bu sene Türkiye’de afet konusunda çok ciddi spesifik bir duygu hissetmiyorum. Hafif sarsıntılar olabilir fakat ciddi bir afet olayı beklemiyorum” ifadelerini kullandı.