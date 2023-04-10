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Seçimden 5 gün önce bir Cumhurbaşkanı adayı ölecek demişti. Ünlü astrolog ölecek adayı ne zaman duyuracağını da açıkladı

Ünlü astrolog Meral Güven seçime "Kehanetimin arkasındayım, seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek. 27 Nisan’da kim olduğunu açıklayacağım" dedi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:56
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Ünlü astrolog Meral Güven ölecek Cumhurbaşkanı adayının ismini ne zaman duyuracağını açıkladı

Seçimden 5 gün önce bir Cumhurbaşkanı adayı ölecek demişti. Ünlü astrolog ölecek adayı ne zaman duyuracağını da açıkladı
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Trabzonspor'un geçen yılkı şamppiyonluğunu da bilen ünlü astrolog Meral Güven "Siyasilerin hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalarına anlam veremiyorum. Kehanetimin arkasındayım, seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek. 27 Nisan’da kim olduğunu açıklayacağım" dedi.

MERAL GÜVEN KİMDİR

Meral Güven 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de doğmuştur. 12 yaşından beri bakı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Meral Güven, yedi yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade ediyor. 

17 yıldır profesyonel olarak inisiyatörlük yaptığını açıklayan Meral Güven; insanlara yol göstermeye, bilinç altındaki özbenliklerinin dışarı çıkması için mücadele ettiğini ifade etti. 

Meral Güven tarafından yapılan açıklamalarda; "Gelecek ve gaiple ilgili bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum; mutlak kaybı Allah’tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğine inanıyorum. Yaratıcının vermiş olduğu yetenekleri daha iyi şartlarda insanlarla paylaşmaya çalışıyorum." dedi.

Meral Güven aktif olarak Youtube'da yorumlar yapmaktadır.

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