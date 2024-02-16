Ünlü Astrolog'dan Galatasaray kehaneti. Avrupa Ligi'nde yaşanacak bomba olayı anlattı

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Ünlü Astrolog'dan Galatasaray kehaneti. Avrupa Ligi'nde yaşanacak bomba olayı anlattı
Zeki Uzundurukan astrolog arkadaşının Galatasaray kehanetini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray Sparta Prag ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan bomba bir iddiada bulundu.

Astrolog bir arkadaşı ile arasında geçen konuşmayı anlatan Uzundurukan, "İnandığım bir astrolog 'Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni alacak' dedi Birçok şeyi de çıkıyor Hadi buyur yani İnanasım var ben inandım Güneşin ayın gezegenlerin, bunun bilimsel tarafı da var Son dönemlerde bir meslek oldu Hoşuma gitti" dedi.

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