Ünlü AVM'de korku dolu anlar. Kendini 5. kattan aşağıya bıraktı

Olay akşam saat 22.00 sularında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi.

Verilen bilgilere göre adının Cansın Mayuk olduğu öğrenilen bir kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları atlayarak kendini aşağı bıraktı.

Acı olaya şahit olan AVM'deki vatandaşlar yardımcı olabilmek için kadının etrafını sardı. Yapılan ihbarla birlikte hemen alışveriş merkezine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının oracıkta can verdiğini belirledi.

Bunalımda olduğu belirtilen Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıymak için girişimde bulunduğu öğrenildi. Bu hafta yine Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir vatandaş aşağı atlayarak intihar etmişti. Polis intiharlarla ilgili inceleme başlattı.