Ünlü benzin istasyonu Türkiye’de market açıyor

Sürücüler için akaryakıt istasyonları sadece araç yakıt ihtiyacının giderildiği yerler olmaktan çok daha fazlası olarak görülüyor. Özellikle kahve ve market alışverişi için sık sık ziyaret edilen akaryakıt devi marketlerini istasyonların dışına taşıyor.

Akaryakıt sektörü uzunca bir süredir temiz tuvaletler, sıcak kahve ve sürücülerin çoğu ihtiyacını karşılayacağı marketlerin bulunduğu istasyonlarıyla hizmet veriyor.

Shell, Türkiye'de 100 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olarak, farklı iş kollarında büyümeye devam ediyor. Shell&Turcas CEO'su Emre Turanlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonları dışında da marketler açmayı planladıklarını belirtti.

“MARKET AÇMA PROJEMİZ VAR”

Turanlı, “İstasyonlardaki market işi son 15 yılda hem dünyada hem de Türkiye'de çok önemli bir yere geldi. Bizim istasyonlarımızdaki marketler ise, hem ürün gamı hem de sunuş şeklinden dolayı gün içinde aracı ile seyir yapmayan vatandaşa da hizmet ediyor. Dolayısıyla marketlerimizi akaryakıttan bağımsız olarak görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde, akaryakıt istasyonlarımız dışında da market açma projemiz var. Yemediğimiz ürünü müşterimize satmama anlayışına sahibiz.” şeklinde konuştu.

“AKARYAKITTAN BAĞIMSIZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Turanlı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aslında istasyondaki market işi çok uzun yıllardır dünyanın farklı yerlerinde yapılıyor. Fakat, tarihsel olarak market biraz daha arkadan gelen bir iş kolu olmasına rağmen, son 15 senede hem dünyada hem de Türkiye'de çok önemli bir yere geldi. Bizim istasyonlarımızdaki marketler ise, hem ürün gamı hem de sunuş şeklinden dolayı gün içinde aracı ile seyir yapmayan vatandaşa da hizmet ediyor. Örneğin, Gaziantep'te organize sanayide bir istasyonumuz var. Burası A noktasından B noktasına giden insanların olduğu bir yer değil, ama burada günlük kahve satışımız 500 adedi buluyor. Dolayısıyla marketlerimizi akaryakıttan bağımsız olarak görmeye başladık ve hatta bununla alakalı bazı adımlar da atıyoruz" dedi.