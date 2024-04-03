Ünlü biyoloji profesöründen borsacılara yatırım tavsiyesi

Son zamanlarda özellikle bitcoinle beraber, borsa kavramı hayatımızda artık normalleşen bir terim oldu.

Bir zamanlar borsa denilince sadece bankalar, döviz kurumları akla gelirken, günümüzde artık cep telefonlarımızdan her daim küçük meblağlarla da borsada yatırım yapabiliyoruz.

Ünlü Biyoloji profesörü Sinan Canan’dan borsada yatırım tavsiyesi arayan “borsacılara” hayati bir tavsiye geldi.

Canan, tavsiyesinde "Çek paranı git yatır künefeye" diyerek esas yaşamın orada olduğunu belirtti. Canan, insanın emek vermediği paradan bir hayır göremeyeceğini, asıl değerli olanın insanın kendi emeğiyle kazandığı paranın olduğuna dikkat çekti.