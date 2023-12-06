Ünlü çift evlenme kararı aldı. Önce ev tutuldu

Oyuncu Serkan Keskin ve Meriç Aral geçen aylarda evlilik için ilk adımı atmış ve aile arasında nişanlanmıştı.

Cumartesi akşamı Alina Boz ile Umut Evirgen düğününe katılan çift muhabirlerin yorumları üzerine kendilerinin de bir nevi düğün provası yaptıklarını, düğünün 2024’te gerçekleşeceğini söylemişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu çiftin evlendikten sonra oturacağı evi tutarak işe başladıkları öğrenildi. Moda’da oturan Meriç Aral, evlendikten sonra Keskin’le tuttukları Arnavutköy’deki eve taşınacak. İkili baharda yapmayı planladıkları düğün için şu günlerde mekan bakıyor.

