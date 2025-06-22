Ünlü çift İsveç yolcusu

Romanya'nın popüler müzik dünyasının gözde çifti Edward Sanda ve Cleopatra Stratan, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü heyecan verici bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Sanatçı Edward Sanda, eşi Cleopatra Stratan'a büyük bir sürpriz yaparak uzun süredir hayalini kurduğu Lady Gaga konserine bilet aldı. Çift, bu özel konseri izlemek için İsveç'e gidecek.

YOĞUN YAZ PROGRAMINA RAĞMEN İSVEÇ MOLASI

Yaz aylarını konserler ve çeşitli etkinliklerle dolu geçiren Edward Sanda ve Cleopatra Stratan, yoğun programları nedeniyle tatil yapmaya pek zaman bulamıyor. Ancak Edward Sanda'nın sürprizi sayesinde, çift birkaç günlüğüne de olsa İsveç'e giderek hem evlilik yıl dönümlerini kutlayacak hem de Lady Gaga konserinin keyfini çıkaracak. Edward Sanda, eşinin Lady Gaga'yı çocukluğundan beri görmek istediğini ve Avrupa turnesini kaçırmak istemediklerini belirtti.

"HER GÜNÜ KUTLUYORUZ"

Çift, ilişkilerindeki özel anları nasıl kutladıkları sorulduğunda samimi açıklamalarda bulundu. Edward Sanda, VIVA! dergisine verdiği röportajda, "Her günü kutluyoruz" ifadelerini kullanırken, Cleopatra Stratan da bu sözleri destekledi. Cleopatra Stratan, "Geçen yıl yıl dönümümüzü yolda kutladık. Genellikle yaz aylarında yollarda, konserlerde oluyoruz. Biz her günü kutluyoruz, bunun için özel bir güne ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

Edward Sanda ve Cleopatra Stratan'ın Lady Gaga konseri için İsveç'e yapacakları bu seyahatin onlara yaklaşık olarak 1.500 dolar civarında bir maliyeti olması bekleniyor.