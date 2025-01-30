Ünlü çift mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çift mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sosyal medya hesaplarından mutlu haberi duyurdu. Çift, oğullarına kavuşmak için gün sayıyordu. Güzel haberi Milli futbolcu Yusuf Yazıcı duyurdu.

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk dün anne oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturan çift herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmişti.

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ANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞIYOR

Ünlü isim Melisa Aslı Pamuk, nikahtan bir süre sonra sevenlerine hamile olduğu bilgisini vermişti.

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Çiftin oğlu olacağını öğrenmiştik. Dün ise haberi Yusuf Yazıcı paylaştı.

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TARİH ATTI

Yusuf Yazıcı, oğlunun 29 Ocak’ta dünyaya geldiğini açıkladı. Hikayesinde de paylaşan futbolcu, “en güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

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Melisa Aslı Pamuk, eşinin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koydu.

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Ünlü çiftin bebeklerinin ismi henüz bilinmiyor. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift isim açıklamadı.

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