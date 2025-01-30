Ünlü çift mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk dün anne oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturan çift herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmişti.
ANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞIYOR
Ünlü isim Melisa Aslı Pamuk, nikahtan bir süre sonra sevenlerine hamile olduğu bilgisini vermişti.
Çiftin oğlu olacağını öğrenmiştik. Dün ise haberi Yusuf Yazıcı paylaştı.
TARİH ATTI
Yusuf Yazıcı, oğlunun 29 Ocak’ta dünyaya geldiğini açıkladı. Hikayesinde de paylaşan futbolcu, “en güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.
Melisa Aslı Pamuk, eşinin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koydu.
Ünlü çiftin bebeklerinin ismi henüz bilinmiyor. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift isim açıklamadı.