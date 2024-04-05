Ünlü çift zehirlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çift zehirlendi
Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bayat, gıda zehirlenmesi yaşadıklarını söyledi.

Oyunculuk yapan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, 2020’de hayatlarını birleştirerek evlenmişlerdi.

Nişantaşı'nda kameralara yakalanan çift, muhabirlerin sorularını cevapladı. Gıda zehirlenmesi yaşadıklarını söyleyen Bayat, "Yediklerimize dikkat etmeliyiz, sebze ve meyvelerimizi iyi yıkamalıyız. Cansel de aynı şekilde gıda zehirlenmesi yaşadı. Şimdi daha iyiyiz, biraz toparlandık ve havamız değişsin diye dışarı çıktık." ifadelerini kullandı.

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“BİRİNE GÜVENEBİLMEK ZOR”

Gazetecilerin mutlu evlilik sırrını sorduğu çift, şu yanıtı verdi: "Anı yaşamaya çalışıyoruz, geçmişi düşünmemeye özen gösteriyoruz. Birbirimize saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz, her konuda destek oluyoruz. Birine güvenebilmek zor, bu yüzden bulduğumuzu değerini bilmeliyiz." dedi.

Bayat, gazetecilerin bebek sahibi olma konusundaki sorusuna ise "Bir gün isterim, neden olmasın? Ne zaman olacağını bilmiyorum, planlanmıyor zaten. Kadınlar hem çalışıp hem de çocuklarını büyütüyorlar. Eğer olursa bebek, hoş geldi." şeklinde cevap verdi.

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