Ünlü çiftin 7 yıllık evliliği sona erdi

Avusturyalı ünlü şarkıcı Marc Pircher, eşi Martina ile olan evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Çift, 7 yıl süren evliliklerinin ardından dostça bir ayrılık kararı aldı. Pircher, "Martina, gelecekte ayrı yollarla devam etmenin daha iyi olacağına karar verdi – arkadaş olarak" şeklinde açıklamada bulundu.

OĞULLARI İÇİN EL ELE VERECEKLER

Pircher ve Martina, ayrılıklarına rağmen ortak oğulları için birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini belirttiler. Çift, oğullarının iyiliği için birlikte çalışacaklarını vurguladılar .

MARC PİRCHER'İN ÖZEL HAYATI VE KARİYERİ

Marc Pircher, 22 Nisan 1978 doğumlu olup, Avusturya'nın Zillertal bölgesinden gelmektedir. Müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve 1995 yılında Zellberg Buam grubuyla "Musikantenstadl" adlı televizyon programında sahne aldı.

2008 yılında ORF'in popüler dans yarışması "Dancing Stars"ta, 2013 yılında ise "Schlagerstar" adlı belgesel filminde boy gösterdi.

ÖNCEKİ EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI

Pircher, 2019 yılında boşandığı Michaela'dan olma iki kız çocuğu bulunuyor. İkinci eşi Martina ile tanıştıktan sonra, 2022 yılında İsviçre'nin Zug kantonuna taşınmış ve burada dünya evine girdi.