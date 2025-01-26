Ünlü çiftten 'mutlu aile' paylaşımı

Ünlü çift Olivia Munn ve John Mulaney, kızları Méi ile sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündemde. Mulaney’nin Instagram'da paylaştığı eğlenceli baba-kız selfie’lerine Munn'un yorumları damga vurdu.

Mulaney, 25 Ocak Cumartesi günü 4 aylık kızları Méi June ile üç tatlı selfie paylaştı. İlk karede, havluyla sarılı olan Méi’nin ifadesini taklit eden komedyen, diğer iki fotoğrafta ise çeşitli yüz ifadeleriyle hayranlarını güldürdü. Fotoğraflara bir başlık eklemeyen Mulaney, çekimlerin güzelliğini kendi haline bıraktı.

Eşi Olivia Munn ise bu kareleri Instagram hikayelerinde paylaşarak, “O bir şapşik!” notunu düştü ve kalp gözlü emoji ekledi. Takipçileri, küçük Méi’yi “güzel” ve “aşırı sevimli” olarak yorumladı.

ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLU AİLE HAYATI

Olivia Munn ve John Mulaney, ilk olarak 2021 yılının Haziran ayında birlikte görüntülenmişti. 2024 yılının Temmuz ayında New York’ta sade bir törenle evlenen çift, oğlu Malcolm ile birlikte mutluluklarını pekiştirdi. Bu düğünden sadece iki ay sonra kızları Méi dünyaya geldi. Çift, Méi’nin isminin anlamını da özel bir Instagram gönderisinde açıklamıştı. Munn, “Küçük erik çiçeğim, ejderham benimle olmak için yaptığı yolculuktan sonra kalbim patladı,” ifadeleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

MÉİ'NİN İLK AYLARI

Olivia Munn, genellikle çocuklarıyla ilgili güncellemeleri hayranlarıyla paylaşan taraf olarak biliniyor. Geçtiğimiz hafta, Méi’nin oyun merkezinde oynadığı bir videoyu Instagram hikayelerinde paylaşan Munn, kızının boy ve boyun gücünden de övgüyle bahsetti: “4 aylık olmasına rağmen 6-9 aylık kıyafetler giyiyor ve boynunun gücü inanılmaz!” dedi.