Ünlü denizci Sadun Boro'nun heykeline Kadıköy Belediyesi'nden büyük saygısızlık

1965-68 yılları arasında10 metrelik yelkenli teknesiyle eşi Oda Boro ile dünya turu yapan Sadun Boro'nun Kalamış Marina önündeki heykeline Kadıköy Belediyesi tarafından büyük bir saygısızlık yapıldı.

HEYKELİN ÖNÜNE REKLAM PANOSU

Heykelin bulunduğu küçük yeşillik alana, heykeli kapatacak şekilde belediye tarafından ışıklı reklam panosu yerleştirilmesi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.



Türk Amatör denizciliğinin meşalesini yakan, Türk Bayrağını dünyanın 7 denizlerinde dolaştıran Sadun Boro'nun heykeline yapılan bu saygısızlığa denizciler de büyük tepki göstererek bu durumun düzeltilmesini talep etti.



"BU SAYGISIZLIĞA KİM İZİN VERDİ?"

"Türkiye asker sivil profesyonel, amatör ne kadar denizci varsa hemen hemen hepsinin çocuk yaşlardan itibaren kahramanı ve yol göstericisi olan Sadun Boro için yaptırılan bu heykele bu ışıklı reklam panosunu kim koydu, bu saygısızlığa kim izin verdi?" sorusu denizciler tarafından soruldu.

Böyle bir olayın CHP'li bir belediyede ve Kadıköy gibi kültür düzeyi Türkiye'nin en üst seviyesinde olan bir bölgesinde meydana gelmiş olması ise ayrı bir skandal olarak değerlendirildi.

ŞERDİL DARA ODABAŞI'YA ÇAĞRI

Kadıköy Belediyesi tarafından Boro'ya yapılan bu büyük ayıbın ortadan kaldırılması için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve davet edildi.

SADUN BORO KİMDİR?

Yelkenlisi ile dünya seyahati yapan ilk Türk denizcisi. 1965-1968 yılları arasında eşi Oda Boro ve kedileri Miço ile birlikte ,“Kısmet” isimli 10,5 metrelik tekneleriyle dünya turunu tamamladılar. Bu seyahatin Sadun Boro tarafından kaleme alınan seyir günlükleri Hürriyet gazetesinde seri olarak yayınlandı ve büyük ilgi ile takip edildi. Yurda dönüşleri coşkuyla kutlanan çiftin dünya seyahatini Sadun Boro “Pupa Yelken” ismiyle kitaplaştırdı.

1928 yılında İstanbul’ da doğan Sadun Boro, Erenköy’ de büyümüş, ilkokuldan itibaren Galatasaray’ da yatılı okumuştur. Üniversite eğitimini İngiltere, Manchester’ da tekstil mühendisliği alanında tamamlamıştır. İlk okyanus seyahatini 1952 yılında, İngiltere’ den Karayip Adaları’na Ling isimli bir İngiliz teknesinde yapmıştır. “Bir Hayalin Peşinde” kitabında kendi yelkenlisi ile dünya seyahati yapma hayalinin başlangıcı olarak gördüğü bu deneyimi yazıya dökmüştür. Hayalini gerçekleştirdiği dünya seyahatinin ardından ikinci büyük seyahatleri 1977-79 yılları arasında kızları Deniz’ in de katıldığı Amerika yolculuğudur, bu macerayı “Fora Yelken” isimli kitabında anlatmıştır. 1980 yılından itibaren Boro ailesi Bodrum’ a yerleşmiş tir. Sadun Boro başta yeryüzü cenneti olarak nitelediği Gökova olmak üzere bu bölgenin doğası ve denizini korumak için olağanüstü çaba sarf etmiştir. Kısmet’ in Dümen Suyunda isimli kitabında Türkiye ve komşu kıyılara yaptığı seyirlerin anılarını derlemiştir. Hayatı boyunca en değer verdiği çalışması “Vira Demir”, kıyılarımıza ait detaylı bir seyir rehberidir. O’nun teşvikiyle amatör denizciliğimiz gelişmiş, yeni denizciler dünyaya yelken açmıştır.



5 HAZİRAN 2015'TE VEFAT ETTİ

5 Haziran 2015’ te Marmaris te vefat eden ve Karacasöğüt köy mezarlığına defnedilen Sadun Boro’nun anısına hazırlanan "Yürüyüş Yolu", Kısmet’ i bağladığı 8 no'lu çam ağacından, vasiyet ettiği yere kadar devam etmektedir