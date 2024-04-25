Ünlü dizinin setinde kadından kadına tacize hapis cezası. Olay mahkemeye taşınmıştı

Set ekibinden iki kadın arasında geçen taciz olayı yargıya taşındı.

Saç Asistanı Zeynep Çetinkaya’nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden setin Makyaj Şefi Kardelen Özbek suçlu bulundu.

Kardelen Özbek’e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Özbek, 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse cezası infaz edilecek.

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Sinema TV Sendikası olarak cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını takip ediyor ve mağdurlara hukuki destek sunuyoruz. Hızlı ve adil bir soruşturma sonucunda alınan kararın adaleti perçinlediğini düşünüyoruz.

Bu olayın hızlı bir şekilde çözülmesi ve failin cezalandırılması, adalet sistemi için önemlidir. Mağdurlara destek olmak ve bu tür davaları takip etmek, toplumun daha güvenli bir ortamda yaşamasına katkı sağlar. Sinema TV Sendikası'nın bu konudaki çabaları takdire şayan.”