Ünlü ekonomist aldığı şok bilgiyi açıkladı. Yer yerinden oynayacak

Kamuoyunda enflasyonun hesaplanma yöntemine ilişkin tartışmalar devam ediyor. İktisatçı Prof. Dr. Öner Günçavdı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri toplama yönteminin izini sürdü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile temasa geçen Günçavdı, dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

TÜİK’in prosedüre uymayan, kafalarına göre bir yöntem geliştirdiğini iddia eden Güçavdı, verilerin yüzde 40 küsurunün barkoddan ve yüzde 5’i de web’ten geldiğini söyledi. Eurostat ile temasa da geçtiğini aktaran Günçavdı, TÜİK’in pandemide yayınlanan Eurostat ve IMF yönergelerini referans gösterdiğini ama onlara da uymadığını belirtti

Markette satılan ürünün üzerindeki barkodun ürünün miktarı ve fiyatı hakkında bilgiler sunduğunu belirten Prof. Günçavdı, internette satılan ürünün ise sadece fiyatı olduğunu söyledi. Bu boyutta internetten veri kullanan hiçbir ülkenin olmadığını da vurgulayan Günçavdı, “Eurostat bunu önermiyor, Biz ise Türkiye’de kullanıyoruz” dedi.

"KİMSENİN HABERİ OLMADAN GİRMİŞLER BU İŞE"

“Eurostat madde bazında açıklamıyor deniyor” diyen Günçavdı, “Danimarka’ya bakıyorsunuz orada var. Avrupa’da bu veri kullanılmıyor, sahada toplanıyor. Almanya sadece kontrol amaçlı olarak kullanıyor. Çok sınırlı kullanım var. Sahadan da veri toplanıyor. Bizimkiler hiç kimsenin haberi olmadan girmişler bu işe. İşte bu yüzden TÜİK ile İTO (İstanbul Ticaret Odası) ve Kıbrıs verileri arasındaki makas açılıyor” ifadelerini kullandı.

“VERİLER BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR”



Veri toplama yönteminin değişimi ile ilgili TÜİK’in kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Günçavdı, “Geçmişte konuşulurdu. Tartışmak, kamuoyunu bilgilendirmek lazım. Kamuda bu verileri kullanan TCMB, meslek örgütleri, sendikalarla konuşulması, anlaşılması gerekiyordu. Bu soruların cevapları verilmeden, taraflar ikna edilmeden olmaz” şeklinde konuştu.

Günçavdı, son olarak “Hadi sağduyu ile söyleyeyim, belki TÜİK haklıdır. Ama dediğim gibi, bir iktisatçı olarak TÜİK’in böyle bir hesaplama yöntemini yok hükmünde kabul ediyorum” dedi.