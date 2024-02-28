Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan flaş ekonomi yorumu "Yatırımcının aklını yitirmiş olması gerek"

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan flaş ekonomi yorumu "Yatırımcının aklını yitirmiş olması gerek"
Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin gerçekçi olmadığını söyleyerek, dezenflasyon hedefine ulaşacak sıkılaştırma yapılmadığını ifade etti.

Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, Reuters ile yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisi ve Merkez Bankası’nın tahminleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNLERİ GERÇEKÇİ DEĞİL”

Şu anki enflasyona göre reel faizin hala negatif olduğunu ifade eden Acemoğlu, para politikasında dezenflasyon hedefine ulaşacak sıkılaştırma yapılmadığını belirtti. Acemoğlu, ayrıca Türkiye ekonomisi için mevcut koşullarla ilgili "Çok fazla iyimser olmadığını" ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini de gerçekçi bulmadığını ifade etti.

Acemoğlu, iktidarın uyguladığı politika hakkında,“Eğer (sıkılaştırmayı) hala negatif reel faizlerde götürürlerse, bu yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Acemoğlu, hükümetin özellikle son 10 yıl içerisindeki para ve kredi politikalarıyla toplam talebi artırmaya yönelik izlediği ekonomi politikalarını eleştirmeye devam ederek, izlenilen politikanın belirli aralıklarda sürdürülemez hale geldiğini ve faiz oranlarını artırmak zorunda kaldıklarını, fakat sonra tekrar faiz oranlarını düşürdüklerini daha sonra yeniden faiz oranlarını artırdıklarını dile getirdi.

“İKTİDARIN ENFLASYON POLİTİKASI ÇOK FAZLA BAŞARILI OLMADI”

Politikanın "Sonuç olarak çok fazla başarılı olmadığını" belirten Acemoğlu, "Enflasyonu tam olarak düşürmediler. Belki biraz daha normalleştiriyorlar ama hedefleri ve enflasyon gerçekçi görünmüyor" diye konuştu.

"YATIRIMCININ AKLINI YİTİRMİŞ OLMASI LAZIM"

Acemoğlu, "Şu anda Türkiye'nin makro ekonomisinin normalleştiğini, Türkiye'nin yapısal sorunlarının çözüldüğünü ve büyük bir doğrudan yatırımla girebileceğinizi düşünmek için yatırımcının aklını yitirmiş olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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