Ünlü ekonomist konut fiyatlarının nasıl uçurulduğunu açıkladı

Editör:Ersoy Özdem

Ünlü ekonomist Hakan Kara, grafikle konut fiyatlarının nasıl uçurulduğunu gözler önüne serdi. Kara'nın işaret ettiği tarih belli aslında: Eylül 2021...O tarihte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini düşürmeye başladı. Pek ne oldu. Enflasyon uçmaya fiyatlar tırmanmaya başladı. İşte Merkez Bankası eski başekonomisti Prof.Dr. Hakan Kara da o tarihi işaret ediyor. Konut fiyat endeksi kısacası konut fiyat enflasyonu gözler önüne seriliyor. Fiyatlar öyle bir ivme alıyor ki merdivenleri üçer beşer tırmanıyor. Fiyatlar artıyor, vatandaşlar artık ev almayı bile hayal edemeyecek hale geliyor. Konut fiyatlarındaki enflasyon iki yıl içinde tavan yapıyor.l

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara yaptığı paylaşımda şunlara söyledi

"Bundan tam iki yıl önce iktisat tarihinin en tahrip edici deneylerinden biri başlatılmıştı. Bu dönemki Türkiye ekonomi dersinde öğrencilerimin sorduğu ilk soru oldu: Hocam sahi bu neden yapıldı? Tatmin edici bir yanıt veremedim.."