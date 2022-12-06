Ünlü ekonomistin kitabında Atatürk’le ilgili skandal ifadeler. Gerçek yüzü ortaya çıktı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun Dar Koridor adlı kitabında Atatürk iktidarı ve CHP ile ilgili skandal ifadelere yer verildi.

25. ve 26.dönem CHP Milletvekili Şerafettin Topçu’nun paylaştığı kitapta yer alan o skandal ifadelerin bir kısmı şöyle:

“Daha sonra Atatürk adını alacak Mustafa Kemal’in liderliğindeki güçlerin zaferiyle kurulan T.C. …” Ülkeyi her yandan kuşatan emperyalizme ve içerdeki işbirlikçilerine karşı, dünya savaşın sonrası şartlarında 4 yıl vatan topraklarını kurtarmak için verilen savaş sonrası T.C. devletinin kuruluşunu değerlendirmek için kullanılan şu cümleler, fazlaca yanlı ve insafsız değil mi: ”Ordu ve bürokrasinin önderliğinde…daha fazla reform ve devlet inşası için yol açıktı ama, ama sadece despotik tarzda bir devlet oluşumu için. Artık iktidar merkezi Atatürk’ün CHP’siydi.”

“DENETLENMEYEN BİR İKTİDAR VE EKONOMİK ZENGİNLİK”

“CHP ekonomi ve toplumu modernleştirdi ama liderleri ve müttefikleri için denetlenmeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik de getirdi.

"Bazı reform uygulamaları …bir kısım özgürlükler getirmek bakımından önemli adımlar olsa da Türkiye’yi koridora sokmak amacı taşımıyordu… CHP …liderleri ve müttefikleri için denetlenmeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik de getirdi.”

“İNFAZ EDİLDİLER”

“Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine fes takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı, bazı durumlarda da infaz edildi”.

CHP'YE DANIŞMAN OLDU

Bu satırları kaleme alan Acemoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı oldu.

“TSK’YA ‘ÇOCUK KATİLİ’ DEDİ”

Diğer taraftan Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Mezunu Hacer Foggo’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine çocuk katili dediği, FETÖ medyasına yapılan operasyonları eleştiren, ikna odalarında başörtülü öğrencileri sorguladığını iddia ettiği ulusalcıları eleştiren paylaşımları ortaya çıktı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Türk usulü faşizmde çocuklar ya Kemalist bir okula yada İmam Hatipe. Şimdi "İmam hatip" yoksul çocuğun seçme şansı

Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi❞ne göre 44 çocuk öldürüldü.

@kawjder @Ulas DogaEralp ikna odalarında başörtülü öğrencileri sorgulayan "ulusalcıları"unutmayın bugünü yaratan faşist akıl

Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. #MedyayaDarbe

Herkes özgür doğar, mülteci doğmaz. Savaş özgürlüğün gaspıdır. Her mültecinin bulunduğu her yerde insanca yaşamaya hakkı vardır. #İnsan Hakları #HumanRights #WeAreAllBorn Free

darbe olduğunda en korktuğum 1 şeyde elektriksiz, susuz çadırda yaşayan Suriyelilerin açlıktan öleceğini düşünmekti.

HACER FOGGO KİMDİR?

4 Aralık 1967 yılında doğan Hacer Foggo, Tokat'ın Zile ilçesin doğdu. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamlayan Foggo, 15 yıl boyunca muhabirlik yaptı. Hacer Foggo, 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı. Koronavirüs döneminde ise insanlara temel ihtiyaçlarının gönderilmesini sağladı. Tarihi Roman mahallesi Sulukule’nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Hacer Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir.