Selçuk Geçer'den doları, sterlini ve Euro'su olanlara kritik uyarı

Milli Gazete'nin haberine göre, son dönemde dolar tahminleriyle dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda dolar tahmininde bulundu. Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını öne süren Geçer ABD'de enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti.

"DÜNYADA DÜŞECEK AMA"

''Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor" diyen Ekonomist Selçuk Geçer, "Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum. Dünyada dolar düşecek ama Türkiye'de dolar TL karşısında değer kazanarak 35 liralara her an vurabilir. Bu bugünde olabilir, yarın da olabilir 3 ay sonra da olabilir'' dedi.

"20 TL ÜZERİNE ÇIKABİLECEK"

Dolar endeksin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi:

"ABD'de aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani yüzde 8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse -ki düşük bir ihtimal- o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz."

Öte yandan piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi.