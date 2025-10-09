Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan ekonomist Selçuk Geçer, altın ve dolarda adeta kıyametin kopacağını duyurdu .

Selçuk Geçer "Gram altında tablo ne? Bugün 5 bin 26 TL seviyesinde olan gram altın fiyatı önümüzdeki aylarda özellikle Türkiye'de yaşanan sıkıntılar nedeniyle, hem siyasi krizler, hem finanslar krizler hem de ekonomik riskler nedeniyle hızlı bir yükseliş kaydedecek. Dolar 80 liralara doğru koştuğunda biz gram altında 12 bin lira seviyelerini göreceğiz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Gram altında 12 bin lira seviyelerini göreceğiz" dedi.

Selçuk Geçer'in tahminini yorumlayan uzmanlar "On altının fiyatı bile 5 bin sınırını aştı. Dünyanın bir ülkesinde yakılacak bir kıvılcım altının ve doların fiyatını uçurur. Tahmin doğru çıkarsa finansal kıyamet olabilir" yorumunu yaptı.