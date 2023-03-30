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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer milletvekili aday adayı oldu. 'Siyaset için değil halk için adayım' diyerek açıkladı

Tespit ve tahminleriyle dikkatle takip edilen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 22:50
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer milletvekili aday adayı oldu

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer milletvekili aday adayı oldu. 'Siyaset için değil halk için adayım' diyerek açıkladı
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Tespit ve tahminleriyle dikkatle takip edilen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Konu hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Geçer, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset için değil, HALK için ADAYIM

Haklarımızı sonuna kadar almak için ADAYIM

İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için ADAYIM

Kadınlar, Gençler, Çocuklar, Öğrenciler, Eşit Haklar için ADAYIM

Halkın partisi ;
CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ADAYIM"

SELÇUK GEÇER KİMDİR?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu vardır.

Televizyon ekranlarında yer alan isimlerden biri olan Selçuk Geçer, ekonomi habercisi, yorumcu ve analisttir. Bu kapsamda pek çok kanalda yer görev aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülünü aldı. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte. Uzmanlık alanları Ekonomi Haberciliği, Medya İlişkileri ve Haber sunumu. Medya Sektöründe uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında bulundu.

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