Ünlü ekonomistten çarpıcı faiz açıklaması! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Ekonomist Turgay Bozoğlu, Sözcü TV’de katıldığı programda Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozoğlu, mevcut ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmeler ışığında Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Ancak bu tahminini, 30 Haziran’daki CHP'nin Kurultay davasının mahkeme kararı ve 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak şekillendirdiğini vurguladı.

Turgay Bozoğlu şöyle konuştu:

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK KIRILGAN

Haziran ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun kararının metnini de gördüğümüzde aslında bir bekle gör politikasının olduğunu görüyoruz ve bu bekle gör politikasının en önemli umudu olan İsrail-İran Savaşı'nın bitmesiydi. Çünkü bu durum petrol fiyatını çok etkileyen bir unsurdu. Biz de cari açığı yani bizim döviz kazancımız maalesef dövizle alacaklarımızdan daha az bu sebeple cari açık veriyoruz. O da toplamda enflasyonunuzu etkileyecek bir unsur. Savaş durumu ortadan kalkınca Merkez Bankası'nın bir miktar eli rahatladı. Şu anda TÜİK rakamlarıyla enflasyon %35'e doğru çekilmiş durumda. Merkez Bankası, politika faizi %46 olmasına rağmen uzun bir süre boyunca %49'dan gecelik faizden piyasayı fonlayarak bunu fiili faiz haline getirdi sonra yakın dönemde %46'ya düşürdü. Buradan bir miktar daha alanı var gözüküyor. Bence olağanüstü bir değişiklik olmazsa indirime gidebilirler ama bunu bir şartla söylüyorum. Türkiye ekonomisi çok kırılgan, 19 Mart'ta biz bunu yaşadık ve faizleri yükseltmek zorunda kalındı. Arkasından dış göstergeler daha doğrusu olan biten stratejik gerginlikler bizi etkiledi. Haziran ayı bunun için pas geçildi. 30 Haziran'da bir karar alacağını düşünmemekle birlikte alınan bir kararın Türk ekonomisi için etkili olabileceğini düşünüyorum. Bütün bunları görmeden hiçbir şey değişmeden bugünkü şartlar altında bakarsak Merkez Bankası'nın 250 baz puan bir indirime gideceğini düşünüyorum ama bunun için hem 30 Haziran'daki mahkeme kararını hem de 3 Temmuz'daki enflasyon oranını görüp daha rahat tahminler yapabiliriz. Fakat bugün için böyle bir öngörüm var.