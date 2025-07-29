Ünlü ekonomistten korkutan enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir televizyon kanalına konuştu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin olumlu bir döngüye girdiğini ve yıl sonunda enflasyonun %20’li seviyelere düşeceğini açıkladı. Şimşek, geçen yıl %65 olan enflasyonun %44’e gerilediğini, şu anda ise %35 seviyesinde olduğunu belirtti.

Remzi Özdemir

Ekonomist Remzi Özdemir ise bu açıklamalara tepki göstererek, “Mehmet Şimşek bizimle eğleniyor” dedi. Özdemir, halkın yaşadığı ekonomik gerçeklerin resmi söylemlerle örtüşmediğini savundu. TÜİK verilerine güvenin azaldığını, İTO ile TÜİK arasında ciddi farklar olduğunu ve enflasyonun hâlâ %40-45 seviyelerinde hissedildiğini söyledi. Özdemir ayrıca, enflasyonla mücadelede akaryakıt üzerindeki ÖTV’nin ve otoyol maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Rahmetli Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Sunal, orada şu cümleyi kullanıyordu, “Ağam bizimle eğleniyor.” Burada da Mehmet Şimşek galiba bizimle eğleniyor. Gerçekten bu söylediğinin gerçek hayatla hiçbir alakası olmayan sözler. Yani bir Mehmet Şimşek'in anlattıkları var. Bir de milyonlarca insanın yaşadıkları var.

Halen biz yüksek faiz ödüyoruz. Dünyada olmayan bir faizi ödeyerek bir avuç Londralı tefecileri Türkiye'ye getirmek mi geriye dönüş ya da başarı olarak gösteriliyor? Burada başarı olarak bizim yaşam standartlarımızın baz alınması lazım. Maalesef Türkiye'de büyük bir fakirlik var ve bu fakirlik her geçen gün daha da derinleşiyor. Enflasyonun düştüğü filan yok. Yani bir dönem hatırlarsanız Yunanistan da bu duruma düşmüştü. Yunanistan'ın verilerine de artık dünya inanmıyordu. Biz bugün Yunanistan'dan çok daha kötü durumdayız. Bakın TÜİK diye bir enflasyonu ölçen kurumumuz var. Bu kuruma kimse itibar göstermiyor. Diğer taraftan ben en çok İTO'yu baz alıyorum. İTO ile TÜİK arasında ciddi bir fark var. Yani bu şartlar altında Türkiye'de enflasyon halen 40'ların, 45'lerin üzerinde. Yani Mehmet Şimşek'in anlattıklarının gerçek hayatla hiçbir alakası yok.

Mehmet Şimşek, iyi bir finansçıdır ama artık iyi bir finansçılığından ziyade iyi bir politikacı oldu. Maalesef ben artık Mehmet Şimşek'in bu sözleri tamamen belirli kesimin canını yaktığına inanıyorum. Çünkü gerçekten alay eder gibi konuşuyor. Eğer enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa öncelikle akaryakıttaki ÖTV'nin düşürülmesi lazım. Yani maliyetin azaltılması lazım. Otoyollar bakın otoyollar en büyük maliyet. Bunun düşürülmesi lazım, maalesef düşürülmüyor.