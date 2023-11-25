Ünlü fenomen Cansu Yeğin'e köpeği saldırdı. Yüzünü paramparça etti

Çektiği makyaj ve moda videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır beslediği köpeğinin saldırısına uğradı. Genç fenomenin yüzünde ve vücudunda derin yaralar meydana geldi.

"ÖLDÜRESİYE SALDIRDI"

Burnunu öptüğü köpeği tarafından korkunç bir saldırıya uğrayan fenomen, Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Yüzümün 4 farklı yerinde dikişler var. Sol yanağım iç tarafına kadar yarık. Konuşarak anlatmak istiyordum ama konuşamıyorum. Herkes malum konudan endişelendiği için bir an önce açıklamak istedim. Şu an 8 yaşında olan, çocukluğumdan beri benimle yaşayan köpeğimin saldırısına uğradım. Hepimiz için çok zor bir gündü. Öldüresiye saldırdı, ciddi yaralar aldım. Ömür boyu da yüzümde kalacaklar. Boss'un elinden zor kurtuldum. Çok şükür diyoruz çünkü zor kurtuldum."

"MÜDAHALE EDİLMESEYDİ YAŞIYOR OLUR MUYDUM BİLMİYORUM"

"Çağlar yanımda olup müdahale etmeseydi yaşıyor olur muydum bilmiyorum. Çok çok üzgünüm. Cinsinden, karakterinden dolayı zaten gergin olan, Cana corso cinsi koruma köpeği. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Bebekliğinden beri ona güzel, huzurlu bir hayat yaşatmaya çalıştım. Canımdan, herkesten çok sevdim. 8 sene boyunca asla şiddet görmedi, sesimi dahi yükseltmedim. Herkese ne kadar saldırgan, vahşi gelse de o benim koynumda büyüttüğüm bebeğimdi ve her zaman da öyle kalacak."

"KONUŞAMIYORUM, ŞOKU ATLATAMIYORUM"

"Saldırdığında sadece burnunu öpmüştüm. Bu ilk vukuatı değil fakat bu derece ilk defa oldu. Boss'u durumunu takip edebileceğim, sağlıkla yaşayacağı, mutlu olacağı bir yere vermek durumundayız. Tek seçenek bu görünüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum ve toparladığımda bu konuda da daha bilgili kişilerden yardım isteyeceğim. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederim. Güzel insanlar biriktirmişim gerçekten. Konuşamıyorum ve şoku atlatamıyorum."