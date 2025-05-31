Ünlü fenomen Danla Bilic'e ölüm tehdidi

Ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmişti.

Berk Çetin'in 4 gün sonra tahliye edildiğini paylaşan ünlü isim Bilic, eski sevgilisinin dayısını arayıp "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız" dediğini aktardı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak Berk Çetin, Danla Bilic'in yanına giderek onu darp etmişti. Bilic’in şikayeti sonrası olay yargıya taşınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayda, Bilic’e destek mesajları gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları ile gündem olan Bilic sosyal medyadan paylaştığı son videosunda Berk Çetin'in dayısını arayıp "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız" dediğini söyledi.

Bilic açıklamasında şunları ifade etti:

"Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü, geçen hafta. Ayrı bir dosyanın duruşması görüldü. 4 gün sonra da tahliye edildi. Yaptıklarından pişman olmadığı ve arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. İnsan özgürlüğün kıymetini anlar diye bekliyordum ama bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız' diye beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarıda ve bir plan yapıyor."