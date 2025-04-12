Ünlü fenomen Danla Bilic'in darbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Göktürk’te lüks bir sitenin kafeteryasında yaşanan olayda, Çetin’in Bilic’e önce tokat, ardından yumruk attığı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ulaşılan bu görüntüler, Türkiye gündemine damga vurdu.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Kemerburgaz Göktürk’teki bir sitenin kafeteryasında meydana geldi. Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin’in sistematik taciz ve şiddetine maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuş ve Çetin hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak iddiaya göre, bu karara uymayan Çetin, Bilic’in bulunduğu kafeteryaya geldi. Görüntülerde, Bilic’in masadan kalkıp gitmek istediği sırada Çetin’in önce tokat, ardından yumrukla saldırdığı açıkça görülüyor.

BERK ÇETİN’DEN ÇELİŞKİLİ İFADE

Olayın ardından Denizli’de gözaltına alınan Berk Çetin, ifadesinde suçlamaları reddetti. Çetin, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’ne ders için gittiğini, Bilic’in orada olduğundan habersiz olduğunu iddia etti. Bilic’e selam vermek için yaklaştığını, ancak Bilic’in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Çetin, Bilic’i darbetmediğini, yalnızca omzunu ittiğini ve yere düşmediğini savundu. Ancak görüntüler de şiddet alenen görülüyor.

BİLİC’İN ŞİKAYETİ VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Danla Bilic, daha önce Çetin’in taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunmuş, bu şikayet üzerine Çetin’e uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Ancak Çetin’in karara rağmen Bilic’e yaklaşarak şiddet uyguladığı belirtildi. Bilic, olayın ardından bir kez daha şikayetçi oldu.

“SİLAHIM YOK, KAYITLAR İNCELENMESİN”

İfadesinde, üzerine kayıtlı silah olmadığını ve kimseden şikayetçi olmadığını belirten Çetin, HTS kayıtlarının incelenmesine de izin vermediğini söyledi. Görüntülerdeki açık şiddet anları ise Çetin’in savunmasını çürüttü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, kadına yönelik şiddet tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.