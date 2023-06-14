Ünlü fenomen kırmızı saçlarıyla olay oldu. Yeni imajıyla bakın kime benzetildi?

Danla Bilic yeni formatı ile YouTube kanalında videolar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim bu defa yeni imajıyla dikkat çekti. Dün akşam özel bir davate katılan Danla Bilic'in kırmızı saçları çok beğenildi. Ünlü fenomenin yeni tarzı Gülşen'e benzetildi.