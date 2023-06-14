Ünlü fenomen kırmızı saçlarıyla olay oldu. Yeni imajıyla bakın kime benzetildi?

Danla Bilic yeni formatı ile YouTube kanalında videolar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim bu defa yeni imajıyla dikkat çekti. Dün akşam özel bir davate katılan Danla Bilic'in kırmızı saçları çok beğenildi. Ünlü fenomenin yeni tarzı Gülşen'e benzetildi.

Ünlü fenomen kırmızı saçlarıyla olay oldu. Yeni imajıyla bakın kime benzetildi?

Fenomen Danla Bilic, dün akşam özel bir geceye katıldı. Davet tarzıyla beğeni toplayan ünlü ismin yeni imajı da çok beğenildi. Kırmızı saçlarıyla geceye damga vuran Bilic yeni imajıyla popçu Gülşen'e benzetildi.

640xauto-001.webp

Danla Bilic yeni imajıyla pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Simsiyah giyinen ünlü fenomenin kırmızı saçlarına övgüler yağdı. Bilic'in 'Geliyim mi cenaze e falan' notu ile paylaştığı gönderisine kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

danla.jpg

Ünlü fenomene takipçileri; 'Sana kırmızı', 'Fav cenaze kombinim budur', 'Çok iyi', 'Alev ateş', 'Gülşen kırmızısı' gibi yorumlar yaptılar.

İlgili Haberler
Danla Bilic'in Kadir Güneş ile fotoğrafı kafaları karıştırdı. Yeni bir aşk mı?
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aldatma yorumuna tepki yağıyor. Danla Bilic'in programında konuştukça çamura battı
Danla Bilic'in konuğu Murat Dalkılıç'ın aldatma sözleri olay oldu. 'Merve Boluğur boşuna delirmemiş' yorumları yapıldı
Danla Bilic trafik kazası geçirdi
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Diyanet'te torpilli atama. Ali Erbaş'ın damadına kıyak Güncel
Diyanet'te torpilli atama. Ali Erbaş'ın damadına kıyak
CHP TBMM Genel Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı Siyaset
CHP TBMM Genel Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
TBMM'de komisyonların yeni üyeleri belli oldu Siyaset
TBMM'de komisyonların yeni üyeleri belli oldu
Şakkadanak Batırel "Faiz yüzde 20'ye çıkarsa dolar 21 TL'ye düşer" dedi Ekonomi
Şakkadanak Batırel "Faiz yüzde 20'ye çıkarsa dolar 21 TL'ye düşer" dedi
Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan 2 milyon 250 bin Euro kazandı Spor
Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan 2 milyon 250 bin Euro kazandı
Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde rol aldı Magazin
Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde rol aldı
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen Güncel
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen