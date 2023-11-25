Ünlü fenomen limitleri zorlamaya devam ediyor. Duştan çıktı paylaştı

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval, duştan çıktığı anları hayranlarıyla paylaştı.

Ufuk Cingöz
Ünlü fenomen limitleri zorlamaya devam ediyor. Duştan çıktı paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Julia Sandoval limitleri zorlamaya devam ediyor.

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Son olarak Sandoval Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında duştan yeni çıktığı bir pozunu yayınladı.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Julia Sandoval banyosunda vücudu ve başı havluyla sarılı olarak kamera karşısına geçti.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni aldı.

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