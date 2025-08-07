Ünlü fenomen Murat Övüç'ten sahte psikolog açıklaması

Sahte diploma skandalının yankıları devam ediyor. Sahte diploma ile gündeme gelen psikolog ile ilgili videoları paylaşılan Murat Övüç'ten bir açıklama geldi.

Sahte psikolog Volkan Uçak’ın seanslarına dair görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen Murat Övüç’ün de sahte psikolog Uçak’tan seans aldığı anlar X’in en çok konuşulan konularından biri oldu. Övüç, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.

Övüç açıklamasında şunları söyledi:

'4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi orijinal mi, diplomasına mı bakacağım ben. Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor, bana ne, nereden bileyim.'