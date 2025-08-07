Ünlü fenomen Murat Övüç'ten sahte psikolog açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomen Murat Övüç'ten sahte psikolog açıklaması

Sahte psikolog Volkan Uçak'tan seans aldığı anlar gündem olan Murat Övüç'ten açıklama geldi.

Sahte diploma skandalının yankıları devam ediyor. Sahte diploma ile gündeme gelen psikolog ile ilgili videoları paylaşılan Murat Övüç'ten bir açıklama geldi.

Sahte psikolog Volkan Uçak’ın seanslarına dair görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen Murat Övüç’ün de sahte psikolog Uçak’tan seans aldığı anlar X’in en çok konuşulan konularından biri oldu. Övüç, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.

Övüç açıklamasında şunları söyledi:

'4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi orijinal mi, diplomasına mı bakacağım ben. Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor, bana ne, nereden bileyim.'

Son Haberler
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
Belediye Meclisinde ortalık karıştı! AKP CHP gerginliği
Belediye Meclisinde ortalık karıştı! AKP CHP gerginliği
İmamoğlu: Kayyum '3Ç' demektir
İmamoğlu: Kayyum '3Ç' demektir
Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz
Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz
Benfica, Nice karşısında zorlanmadı
Benfica, Nice karşısında zorlanmadı