Ünlü futbolcu derbinin sonucunu tahmin etti. Maça damga vuracak ismi de açıkladı

Futbolseverlerin haftalardır beklediği son yılların en gergin derbisinin başlamasına saatler kaldı. Kimin kazanacağı ise en merak edilen soruların başında yer alıyor.

Galatasaray'ın efsane ismi Ümit Karan, kritik Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Karan'a göre derbi çok gergin geçecek ve skor sarı-kırmızılıların lehine olacak.

Derbiye ilişkin görüşlerini paylaşan Karan, maçın haftalardır büyük bir heyecanla beklendiğini belirtti:

"Herkes bu maçı bekliyor haftalardır. Gergin bir maç olacak, sahada skoru değiştirebilecek farklı yetenekte oyuncular var."

Mücadelenin sonucu hakkında iddialı bir tahminde bulunan Karan, Galatasaray’ın derbiyi 3-2 kazanacağını söyledi.

Ümit Karan, derbinin yıldız isminin hücum hattından değil orta sahadan çıkacağını belirtti. En-Nesyri ve Osimhen’in ön planda olmasının beklendiğini ancak bir ismin sürpriz yapabileceğini söyledi.

Karan "Maçın yıldızı orta sahadan çıkacak. Przemysław Frankowski sürpriz yapabilir. Diğer oyuncuların yeteneklerini biliyoruz ama Frankowski sürpriz yapabilir."