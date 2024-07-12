Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley’de forma giyen Danimarkalı ünlü futbolcu Jacob Bruun Larsen, manken sevgilisi Philine Pi Roepstorff’la Bodrum’da denizde öpüşürken görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Danimarkalı futbolcu Jacob Bruun Larsen, Danimarkalı sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile Bodrum'a tatil yapmaya geldi.

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Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, otele yerleşir yerleşmez denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sıcaktan bunalan çift, uzun süre denizde vakit geçirdi.

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Denizde keyifli zaman geçiren Larsen ile Roepstorff, bir ara romantik anlar da yaşadı.

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Danimarkalı çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Çift, daha sonra denizden çıkıp güneşlenmek üzere şezlonglarına geçti.

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