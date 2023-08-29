Ünlü futbolcu Suriye sınırına yakın diye Gaziantep'e gelmekten vazgeçti

Gaziantep FK'nın daha önce anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Josip Drmic kentin Suriye'ye çok yakın olması sebebiyle korktuğunu belirterek transferden vazgeçti.

Ünlü futbolcu Suriye sınırına yakın diye Gaziantep'e gelmekten vazgeçti

Editör: Barış Atakan

Süper Lig’de 3. Hafta geride kalırken henüz puan ile tanışamayan Gaziantep FK golcü arayışlarını hızlandırdı.

Kırmızı-siyahlılar her ne kadar Dinamo Zagreb forması giyen golcü oyuncu Josip Drmic ile anlaşma sağlasada yıldız futbolcu şehrin Suriye sınırına çok yakın olması sebebiyle transferden vazgeçti.

Oyuncunun bu kararı sonrası Gaziantep FK yönetimi golcü ismi ikna etmek için yoğun çana sarf etsede Josip Drmic Suriye sınırından korktuğunu söylerek transfer olmayacağını bildirdi.

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