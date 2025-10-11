Galatasaray'ın 2022 yılında Avusturya'nın Rapid Wien takımından 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Aydemir ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

HALAY ÇEKTİĞİ ANLAR GECEYE DAMGA VURDU

Genç futbolcunun nişan töreninden renkli görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Demir'in davul eşliğinde halay çekerken sergilediği coşkulu anlar, geceye damgasını vurdu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Yusuf Demir'in nişan görüntüleri, sosyal medyada taraftarların yorumlarına konu oldu. Birçok kullanıcı, "Sadece sahada değil salonda da oynayamıyor çocuk maalesef", "Bari burada oyna", "Nişanda bile oynayamıyor, kafayı yiyeceğim", "Adam hiçbir yerde oynayamıyor" gibi esprili yorumlarla Demir'in performansına gönderme yaptı.