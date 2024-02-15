Ünlü futbolcuya kokain cezası

Hollanda medyasında çıkan habere göre; Quincy Promes, Hollanda'da kokain kaçakçılığı yaptığı için 6 yıl, kardeşine saldırdığı için de 1.5 yıl hapis yatacak.

Haberde; Promes'in kuzeninin de ceza aldığı, yıldız oyuncunun mahkemeye katılmadığı ancak Rusya'da kararı öğrendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Quincy Promes'in karara karşı çıkacağı ve suçlamaları reddedeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Spartak Moskova'nın eski oyuncusu Yegor Titov ise "Bu ceza beni endişelendiriyor. Rusya'nın dışına çıktığında Quincy'nin başına iş açılabilir." dedi.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rusya'da oynadığı 32 maçta 8 gol 8 asist yaptı.