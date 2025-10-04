Ünlü gazeteci Boğaz'daki lüks yalısını satıyor. Fiyatı şaşırttı

Bir dönemin efsanevi gazetecisi ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarasına sahip Baltalimanı Caddesi’ndeki yalısını 20 milyon dolara satışa sundu. 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalı, zarif mimarisi ve eşsiz konumuyla dikkat çekiyor. 66 yaşındaki Muhtar’ın bu kararı, sosyal medyada ve gayrimenkul piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Satışın ardındaki nedenler merak konusu olurken, Muhtar’ın geçmişte yalı nedeniyle ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar yeniden gündeme geldi. Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile yalı ve çocuklarının velayeti konusunda uzun süren hukuki mücadelelere girişmişti. Uğur’un, yalı üzerinde hak talep ettiği dava süreçleri kamuoyunun dikkatini çekmişti.

2024’te evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda tedavi gören Muhtar, geçtiğimiz ay taburcu oldu. Bebek’te görüntülenen ünlü spiker, sağlık sürecini, “Hayatta en önemli şey sağlık. Bir anda her şeyinizi kaybedebilirsiniz, çocuklarım dahil” sözleriyle özetlemişti. Muhtar’ın bu sözleri, satış kararının kişisel ve maddi nedenlere dayandığı yorumlarını güçlendirdi.

Öte yandan, Muhtar’ın 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşananlardan etkilenerek vasiyetini açıklaması da dikkat çekti. “Deniz Uğur cenazeme gelmesin” diyerek duygusal bir çıkış yapan Muhtar, bu sözleriyle magazin gündemine damga vurdu.