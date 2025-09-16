Ünlü gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı!

Gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Erdoğan, emniyete giderek ifade verdi.

Bir gazeteciye daha soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Erdoğan’ın X’teki açıklamasına göre soruşturmaya mahkeme kararıyla ‘geçici kurul’ atanan Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden paylaştığı üç video gerekçe gösterildi.

Erdoğan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Elif Ergin’le birlikte Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdiğini söyledi.

Gazeteci “İyiyim, destek veren herkese teşekkür ederim” diye de ekledi.

Erdoğan, geçen cuma tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasını izledikten sonra Siber Şube’den aranıp ifadeye çağrılmıştı.

